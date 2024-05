Bisseck | Ecco in cosa mi sento cresciuto! Oggi fatto molto meglio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 10 maggio 2024)ha giocato questa sera in Frosinone-Inter, la partita che ha portato al ritorno alla vittoria della squadra che ha vinto lo scudetto diciotto giorni fa. Dopo il match dello Stirpe, il difensore si è espresso su Inter TV. SEMPRE– Yanncommenta (in italiano) lo 0-5 di stasera in Frosinone-Inter: «Ottima gara, abbiamo giocatobene edella settimana scorsa. L’allenatore è contento, i giocatori sono contenti: tutto bene.ci siamo detti in settimana? Abbiamola stessa routine, come sempre. L’allenatore fa le stesse cose, noi giocatori sappiamofare:ottima gara, qualche volta è così».celebra la sua prima stagione all’Inter GIUDIZIO ...