Non fischia fallo, arbitra viene presa per il collo: un anno e sei mesi all’ex mister della Virtus Fabriano - Non fischia fallo, arbitra viene presa per il collo: un anno e sei mesi all’ex mister della virtus fabriano - SENIGALLIA Era tutto accaduto quando mancava una manciata di minuti alla fine della partita di calcio a 5 under 17. Il risultato del match tra il Senigallia Calcio e la virtus Team fabriano ...

Fabriano Festival dell’Appennino, alla scoperta del territorio - fabriano Festival dell’Appennino, alla scoperta del territorio - Tavole rotonde, promozione turische ed ambientale: tutto quello che c'è da sapere sul festival previsto dal 23 al 26 maggio ...

Serie B Nazionale - Girone B Playout - I° Turno - Serie B Nazionale - Girone B Playout - I° Turno - Pallacanestro virtus Padova: Corrado Bianconi 23 (5/9, 3/7), Andrea Scanzi 22 (4/4, 2/7), Federico Schiavon 17 (0/0, 5/6), Giacomo Cecchinato 11 (4/5, 0/9), Michele Antelli 9 (2/3, 1/3), Matteo Caglia ...