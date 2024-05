Frosinone - le pagelle di CM | Brescianini ancora tra i migliori Reinier delud - giornata no per Zortea

Empoli- Frosinone 0-0 Cerofolini 6: praticamente mai impegnato, se non in qualche uscita bassa in cui si dimostra sicuro. Lirola 6: bravo nelle...

I TOP e i FLOP del match valido per la 35esima giornata di campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Empoli Frosinone Le Pagelle dei protagonisti del match tra Empoli Frosinone , valida per la 35esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: ...

Si chiude sullo 0-0 lo scontro salvezza tra Empoli e Frosinone, gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Un pareggio senza gol che consente alla squadra di Nicola e ai ciociari di salire, appaiati, a 32 punti, in quart'ultima posizione. Al ...

Il POST PARTITA di FROSINONE-INTER: PAGELLE, ANALISI e COMMENTI - Il POST PARTITA di frosinone-INTER: pagelle, ANALISI e COMMENTI -