Fiorentina - la rete di Beltran costa cara | i dettagli dei bonus al River Plate

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il Corriere dello Sport torna sulla reta realizzata da Lucascontro il Bruges, la decima in maglia viola per l`argentino. Un traguardo...

Evvai! Fiorentina di nuovo in finale di Conference League. La manona di Terracciano al 94' su tiro di Vanaken e il piede forte e deciso di Beltran , dal dischetto, assicurano il pari ai viola. Che staccano il biglietto per Atene: il 29 maggio ...

Lucas Beltran ha calciato dal dischetto il tiro che è valso la finale di Conference per la Fiorentina tornata da Bruges con un pareggio determinante per il passaggio del turno: "Non ho sentito la pressione, ho seguito i consigli giusti", tra cui ...

Fiorentina, Valcareggi boccia Nico Gonzalez: 'Se arrivano 25 milioni che se ne vada pure' - fiorentina, Valcareggi boccia Nico Gonzalez: 'Se arrivano 25 milioni che se ne vada pure' - Furio Valcareggi, procuratore di lungo corso e tifoso della fiorentina, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Lady Radio dove non ha risparmiato critiche.

ACF, In vista della finale: "Ci vediamo ad Atene, Jo-jo"