Il Bari va ai play-out - si giocherà la permanenza in Serie B con la Ternana

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2024) . All’ultima giornata ilha battuto il Brescia 2-0 e ha evitato la retrocessione. InC è sceso l’Ascoli. Mentre la formazione pugliese silainB con la. Il club di De Laurentiis ha evitato l’onta della C. Dovrà compiere un ulteriore sforzo e superare l’ultimo ostacolo: gli umbri. InA il Como insieme col Parma. Asi sono vissuti giorni di tensione, con l’aggressione del ds Polito in autogrill e Luigi De Laurentiis messo sotto scorta., il presidente Luigi De Laurentiis sotto scorta. Alta tensione in vista dell’ultima partita di campionato che potrebbe relegare ilinC. Dopo l’aggressione subita dal direttore sportivo Polito si è ...