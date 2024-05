Reggiana - è 1-1 nel derby col Parma | il campionato finisce così

(Di venerdì 10 maggio 2024) Reggio Emilia, 10 maggio 2024 –con un pareggio iltra, che chiudequesto. Laconclude all’undicesimo posto con 47 punti. Laconferma un dato: con le prime sei delha perso, in dodici partite, solo una volta (in casa col Palermo ad agosto). Il: ben 16.121 gli spettatori, per una cornice di pubblico assolutamente da Serie A. Gran primo tempo granata, col vantaggio firmato al minuto 26 da Portanova con un vero eurogol. Per il numero 90 tunnel e botta terrificante sotto l’incrocio. Pieragnolo, poco prima della pausa, sbaglia un rigore in movimento di destro: palla in curva. Nella ripresa un po’ meglio il, anche se ...

