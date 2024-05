AEW | Ufficialmente terminata la sospensione di Sammy Guevara Ritorno dietro l’angolo?

(Di venerdì 10 maggio 2024) Durante la puntata di AEW Rampage del 14 febbraio, Jeff Hardy ha subito la rottura del naso durante un “No Disqualification” match contro. Durante l’incontro si temeva anche che Hardy avesse subito una commozione cerebrale, ma nonostante ciòha ugualmente colpito Jeff con la sua finisher, venendo in seguito sospeso. Ancora nessun piano perScrivendo sul Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer ha confermato che ladello Spanish God è. Nonostanrte ciò, al momento non ci sarebbero dei piani concreti per un suosi è rivelato una figura controversa sin da quando è entrato a far parte della AEW nel 2019, avendo già collezionato un’altra ...

Via libera a tornare sul ring per Jeff Hardy dopo l'infortunio

