Real Madrid Bayern Monaco , voti e statistiche dei quotidiani sportivi: Joselu e Davies protagonisti dalla panchina Joselu e Davies . Non erano certo i protagonisti più attesi, visto che partivano dalla panchina. Ma sono stati gli assi gettati sul ...

Real Madrid , allerta nella Casa Blanca: Ancelotti rischia di perde re un calciatore chiave in vista della finale di Champions League Il Real Madrid di Ancelotti sta monitorando in queste ore le condizioni di Aurelien Tchouameni. Uscito al 70? della ...

Il ruolo nascosto di Davide Ancelotti nel Real: urla un consiglio a papà Carletto, ha ragione lui - Il ruolo nascosto di Davide ancelotti nel real: urla un consiglio a papà Carletto, ha ragione lui - Davide ancelotti è stato decisivo nella vittoria del real Madrid sul Bayern Monaco: papà Carletto ha ascoltato il suo suggerimento nel momento più delicato ...

Mbappé, addio al Psg: il video messaggio. Manca solo l'annuncio del Real Madrid - Mbappé, addio al Psg: il video messaggio. Manca solo l'annuncio del real Madrid - L'annuncio di Kylian Mbappé:«La mia avventura al Psg finirà tra qualche settimana». Il futuro è deciso, ormai manca soltanto l'annuncio del real Madrid ...

Ritratti. Joselu, quando il destino è Real - Ritratti. Joselu, quando il destino è real - “Alguien me puede dar un link bueno para ver el Madrid”. È il 23 agosto del 2012 e José Luís Sanmartín Mato, noto come Joselu, chiede sull’allora Twitter – oggi X – un link buono per vedere la partit ...