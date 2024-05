(Di venerdì 10 maggio 2024) La seconda giornata delsu basedellain corso ad, in Turchia, assegna18 pass, completando la distribuzione delle quote iniziata ieri nella greco-romana ed iniziando quella riservata alla femminile. L’Italia domani cercherà di arpionare con due azzurre i pass riservati alle terze classificate. Oltre ai quattro azzurri in corsa nello stile libero, infatti, affronteranno i ripescaggi Emanuela Liuzzi nei -50 kg ed Aurora Russo nei -57 kg: le azzurre dovranno vincere il turno di ripescaggio, quindi la finale per il 3°-5° posto, ed infine la sfida con l’altra terza classificata per staccare l’ultima carta olimpica in palio in ogni categoria. Quest’oggi sono statigli ultimi sei pass nella greco-romana, proprio attraverso gli spareggi tra ...

Le brutte notizie non arrivano mai da sole per l’Ital Basket . Negli scorsi giorni Gianmarco Pozzecco ha dovuto fare i conti con la notizia delle assenze di Gabriele Procida e Matteo Spagnolo, che hanno entrambi chiuso la propria stagione con l’Alba ...

Lotta, assegnati altri 18 slot per Parigi nel Preolimpico mondiale di Istanbul - Lotta, assegnati altri 18 slot per Parigi nel preolimpico mondiale di Istanbul - La seconda giornata del preolimpico su base mondiale della lotta in corso ad Istanbul, in Turchia, assegna altri 18 pass, completando la distribuzione ...

Chamizo, Parigi a rischio. Dopo lo scandalo un'altra beffa: non sarà testa di serie a Istanbul - Chamizo, Parigi a rischio. Dopo lo scandalo un'altra beffa: non sarà testa di serie a Istanbul - Al torneo che assegna gli ultimi pass per le Olimpiadi, la Uww nega all'azzurro la testa di serie richiesta dalla Corte Disciplinare: domani affronterà subito il cinese Lu n°1 del seeding ...

Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per il Preolimpico di Lucerna: 6 imbarcazioni azzurre alla ricerca dei Giochi - Canottaggio, gli equipaggi dell’Italia per il preolimpico di Lucerna: 6 imbarcazioni azzurre alla ricerca dei Giochi - Variano rispetto alla rassegna continentale gli altri tre equipaggi: nel doppio pesi leggeri femminile si ricompone la coppia campionessa olimpica in carica, composta da Valentina Rodini e Federica ...