L’Inter torna alla vittoria | 5-0 in casa del Frosinone - segnano Frattesi e Lautaro

(Di venerdì 10 maggio 2024)ha sconfitto ilper 5-0 nell’anticipo della 36ma giornata di Serie A. I nerazzurri si sono imposti in trasferta,ndodopo la battuta d’arresto di settimana scorsa contro il Sassuolo. I nuovi Campioni d’Italia volano a quota 92 punti in testaclassifica generale, mentre i laziali sono in piena lotta per non retrocedere: sono quintultimi a +2 sull’Udinese quando mancano due turni al termine del campionato. Gli uomini di Simone Inzaghi sono passati in vantaggio al 19? con la stoccata del sempre più incisivo, che al 60? ha fornito ad Arnautovic l’assist per il raddoppio. Nel finale i neroazzurri hanno arrotondato il punteggio: Buchanan ha firmato il 3-0 su invito di Sensi, all’80mo minuto è arrivato il sigillo perentorio ...