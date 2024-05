Roma - Djokovic colpito da una borraccia e sanguinante I video

(Di venerdì 10 maggio 2024) Incredibile episodio accaduto sul Centrale del Foro Italico didopo la fine del match di secondo turno di Nole. Il serbo, numero uno del mondo, è statoalla testa da una. Forse non un lancio volontario, ma un contenitore scivolato da uno zaino di uno spettatore che si è sporto. In ogni caso, una brutta scena. Il tennista,alla testa, è stato visitato nel centro medico (tratto da X)

