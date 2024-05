Tragedia sui binari: una persona muore investito da un treno - tragedia sui binari: una persona muore investito da un treno - tragedia sui binari oggi a faenza, dove per cause ancora in via di accertamento, una persona è morta investita da un treno nei pressi della stazione. La tragedia si è verificata poco dopo mezzogiorno, ...

Tragedia di Faenza, la circolazione torna regolare sulla linea Bologna-Ancona. Ecco i treni in ritardo - tragedia di faenza, la circolazione torna regolare sulla linea Bologna-Ancona. Ecco i treni in ritardo - ANCONA E' tornata regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Bologna-Ancona in seguito alla tragedia di faenza di questa mattina (10 maggio) dove un uomo è stato investito da ...

Faenza, muore investito da un treno, la circolazione sulla linea Bologna-Rimini è tornata regolare alle 14.30 - faenza, muore investito da un treno, la circolazione sulla linea Bologna-Rimini è tornata regolare alle 14.30 - tragedia nel primissimo pomeriggio di oggi a faenza, dove per cause in via di accertamento una persona è morta investita da un treno nei pressi della ...