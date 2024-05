Fratelli di Crozza - Meloni sul premierato | Io dalla mia c' ho la Zanicchi mica Zagrebelsky

Fratelli di Crozza - monologo sulla corruzione : "La Liguria svenduta per 74 mila euro? Se fosse vero sarebbe proprio un prezzo alla genovese" Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza commenta lo scandalo sulla corruzione in Liguria: «La mia Regione svenduta a Spinelli per 74 mila euro. Se fosse ...

Fratelli di Crozza - Razzi su Toti : "Se il cittadino sceglie un politico che gli fa i lavori - quello in cambio gli fa avere tante fiches al casinò - non c'è niente di male" Nella nuova puntata di Fratelli DI Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni di Antonio Razzi, a proposito dell’arresto del governatore della Liguria, Giovanni Toti: «La politica ...