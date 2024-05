`Sono nata in porta` esordisce così Roberta Aprile , che dai pali sembra non abbia proprio intenzione di uscire. Classe 2000 è alla Juve ntus ...

La terzultima giornata della Poule Scudetto del campionato femminile 2023-2024 vede l’importante successo della Juventus Women in casa della Fiorentina . Punteggio di 2-0 nel match giocato al Viola Park con una rete per tempo . Con questo risultato ...

Juventus Women, scelto il prossimo allenatore: arriva dalla Serie C - juventus women, scelto il prossimo allenatore: arriva dalla Serie C - La juventus women ha scelto il prossimo allenatore. Il tecnico arriva direttamente dalla Serie C maschile! La juventus women ha scelto Max Canzi come nuovo allenatore. A riferirlo è juventusnews24 che ...

