Giacomo Poretti | Purtroppo all’Inter non ci possiamo permettere Zirkzee

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) In un’intervista a La Repubblica,ha parlato dell’Inter, squadra di cui è grande tifoso, ma anche del Bologna e del suo allenatore Thiago Motta. “È un eroe del Triplete – ha detto il comico -. Era un giocatore elegantissimo, efficacissimo e nel ricordo di noi interisti c’è l’espulsione ingiusta al Camp Nou di Barcellona. Dopo dieci minuti venne espulso per una sceneggiata e dovemmo giocare la finale con un uomo in meno come lui. Nonostante ciò abbiamo vinto. Era un giocatore meraviglioso“.ha poi aggiunto: “La domanda che vorrei fare io a voi è dove andranno lui e soprattutto dove andrànon ce li. I nostri conti sono un disastro. Da interista, quando il Bologna è venuto a San Siro ...