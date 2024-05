Serie B 2023 2024 - i verdetti dell’ultima giornata | Como promosso in - Ascoli retrocesso

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ilaccompagna il Parma e torna inA a ventuno anni dall’ultima volta. L’invece saluta laB e torna in C, nonostante la vittoria per 2-1 sul Pisa. A fare festa al Sinigaglia è ilche, sotto gli occhi di Henry, pareggia 1-1 contro il Cosenza. La squadra ospite passa in vantaggio al 31? con Tutino e sfiora il raddoppio con Florenzi nella ripresa. Al 74? però è Verdi a realizzare la rete del pari. Basta un punto agli uomini di Roberts, perché sull’altro campo il Venezia perde in rimonta per 2-1 contro lo Spezia, che ottiene la salvezza. Alla rete di Idzes, risponde la doppietta di Esposito. A disputare il play out saranno Bari (41 punti) e Ternana (43 punti). In zona playoff il sesto posto se lo aggiudica il Palermo che batte 1-0 il Sudtirol. Settima posizione per la Sampdoria ...

L’urlo strozzato in gola nella 37ª Giornata, quando la promozione è sfumata nel recupero a causa di una rocambolesca vittoria del Venezia, questa volta è esploso in una gioia fragorosa: il Como è promosso in Serie A. A 21 anni dall’ultima volta, la ...

