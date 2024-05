(Di venerdì 10 maggio 2024) Il cosiddetto, ildiper tutti i titolari di trattamento, è aggiornato e disponibile sul sito dell’. Lo ha comunicato lo stesso Istituto, riportando le novità di quest’anno, che riguardano in particolare l’adeguamento dell’assegno al costo della vita, pari al 5,4%, e l’applicazione delle nuove aliquote Irpef. IldiCon il messaggio n.1772 del 9 maggio, l’ha fornito tutte le indicazioni sul servizio, rivolto ai pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex Inpgi 1 (confluita all’dalll’1 luglio 2022), beneficiari di prestazioni previdenziali e assistenziali. Come ricordato ...

Certificato di pensione Inps 2024, online il modello ObisM: cos’è - certificato di pensione Inps 2024, online il modello ObisM: cos’è - Come ricordato dall’Inps, il certificato di pensione non è però destinato alle “prestazioni di accompagnamento a pensione che, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente ...

Pensioni, Aggiornato il certificato ObisM. Ecco le novità del 2024 - Pensioni, Aggiornato il certificato ObisM. Ecco le novità del 2024 - I chiarimenti in un documento dell'Inps. Il modello è stato aggiornato al 2024 tenendo conto della rivalutazione degli assegni pari al 5,4% e della riforma Irpef 2024. {module ADS KAMSIN} Aggiornato i ...

L’Inps: dalla tredicesima alle trattenute fiscali, è online il certificato di pensione 2024 - L’Inps: dalla tredicesima alle trattenute fiscali, è online il certificato di pensione 2024 - È a disposizione dei pensionati di tutte le gestioni, compresa la gestione ex Inpgi 1, confluita all’Inps con effetto dal 1° luglio 2022 ...