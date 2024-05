WTA Roma - Sabalenka vince in rimonta su Volynet - bene Sakkari Fuori Ons Jabeur

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si completa il secondo turno del torneo femminile degli Internazionali d’Italia. Una giornata poco proficua per l’Italia, che ha visto le sconfitte di Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto mentre Jasmine Paolini è ancora in campo. Fra le grandi in campo quest’oggi (senza Elena Rybakina, ritirata prima di giocare), c’è la vittoria di Aryna, che soffre nel primo set contro Katies per poi riemergere e superare la statunitense in tre set: per lei Dayana Yamstremska, che ha superato in tre set Laura Siegemund Continua il buon momento di Diane Collins, che approfitta del ritiro di Anna Blinkova dopo il primo set e andrà ad affrontare Caroline Garcia, mentre Marialascia soltanto due giochi a Varvara Gracheva e attende Anhelina Kalinina, che ha usufruito anch’essa di un ritiro, stavolta quella della connazionale ...