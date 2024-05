Il Bari batte il Brescia e va ai playout Ci pensano Sibilli e Di Cesare

Il Brescia ai playoff da ottavo: sconfitta a Bari - Il Brescia ai playoff da ottavo: sconfitta a bari - Le scelte condivisibili di Maran e la motivazione del bari a non retrocedere all’ultima giornata costruiscono la sconfitta del Brescia al San Nicola. I galletti pugliesi vincono con pieno merito per 2 ...

Caso Bari, Emiliano in Antimafia sulla visita alla sorella del boss: “Lì per imporre regole, forse Decaro non c’era” | VIDEO - Caso bari, Emiliano in Antimafia sulla visita alla sorella del boss: “Lì per imporre regole, forse Decaro non c’era” | VIDEO - Dopo le polemiche delle scorse settimane, si è svolta oggi in Commissione Antimafia l'audizione del governatore della Puglia Emiliano.

Prende il via la XVII edizione della Est 105 Bari - Montenegro - Prende il via la XVII edizione della Est 105 bari - Montenegro - presidente del Cus bari -. Si tratta di una manifestazione storica, giunta alla diciassettesima edizione e pensata per incrementare gli scambi agonistici, sportivi e culturali con l’altra sponda ...