Appeso a testa in giù come Mussolini | minacce al presidente FdI di municipio Nicola Franco

Un cappio è stato appeso stamani al ponte dell'Accademia di Venezia , da parte dell'Associazione Italia-Iran per la democrazia e la libertà della nazione iraniana, in segno di protesta per la presenza della Repubblica Islamica alla Biennale ...

Nicola Franco, il minisindaco FdI appeso a testa in giù: i manifesti shock a Torre Maura e Torre Spaccata - Nicola Franco, il minisindaco FdI appeso a testa in giù: i manifesti shock a Torre Maura e Torre Spaccata - appeso per i piedi a testa in giù a piazzale Loreto, come Benito Mussolini, con la scritta “Stop sgomberi, più fasci appesi”: così è apparso in alcuni manifesti Nicola Franco, presidente del VI Munici ...

Il presidente Emiliano dopo l’audizione in Antimafia: “Regione Puglia non è coinvolta in nessuna indagine in corso” - Il presidente Emiliano dopo l’audizione in Antimafia: “Regione Puglia non è coinvolta in nessuna indagine in corso” - Il presidente Emiliano dopo l'audizione in Antimafia: "Regione Puglia non è coinvolta in nessuna indagine in corso" ...