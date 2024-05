Serie B - ecco chi parteciperà ai playoff e ai playout

(Di venerdì 10 maggio 2024) E’ stata un’ultima giornata della stagione regolare diB assolutamente folle. Minuto dopo minuto i piazzamenti continuavano a mutare e quindi anche le griglie, che accenderanno i riflettori su di loro tra qualche giorno. Le prime due notizie riguardano la promozione inA del Como, che ha chiuso il campionato al secondo posto, e la retrocessione diretta inC dell’Ascoli nonostante la vittoria contro il Pisa. Andiamo dunque a vedere come si sono definite le due griglie della post-season.B,quali squadre parteciperanno (Crediti foto: Bari Calcio Facebook)Partiamo daie dunque dalla lotta per mantenere la categoria. Preannunciata la ...

Il LIVE in diretta di Trieste-Torino , sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Christian ha monopolizzato le prime due partite, riuscendo a mettere a segno due colpi ...

Il LIVE in diretta di Treviglio-Fortitudo Bologna , sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A2 2023 / 2024 di basket . Si va al cambio di campo con gli uomini di coach Caja che hanno rispettato il pronostico della vigilia ...

