Bari ai playout | si giocherà la salvezza con la Ternana Calcio serie B | promosso il Como - Spezia salvo

L’urlo strozzato in gola nella 37ª Giornata, quando la promozione è sfumata nel recupero a causa di una rocambolesca vittoria del Venezia, questa volta è esploso in una gioia fragorosa: il Como è promosso in Serie A. A 21 anni dall’ultima volta, la ...

Saranno Ternana e Bari a giocarsi la permanenza in Serie B nel playout . La partita di an data è in programma alle 20:30 di giovedì 16 maggio 2024 al San Nicola, mentre il secondo match avrà luogo alle 20:30 di giovedì 23 maggio 2024 nella cornice ...

Como promosso in serie A: decisivo il pari in casa col Cosenza, Venezia beffato. Bari ai plaayout, Ascoli in serie C - Como promosso in serie A: decisivo il pari in casa col Cosenza, Venezia beffato. bari ai plaayout, Ascoli in serie C - Questo il verdetto più importante del campionato di serie B che si è concluso stasera. Il bari vince 2-0 contro il Brescia e conquista i playout ai danni dell'Ascoli che retrocede in serie C ...

Feralpisalò-Ternana 0-1, Guida saluta e abbraccia i tifosi rossoverdi - FOTO - Feralpisalò-Ternana 0-1, Guida saluta e abbraccia i tifosi rossoverdi - FOTO - La Ternana fa il suo vincendo contro la Feralpisalò ma si vede costretta a giocarsi la permanenza in B con il bari ai playout. A Piacenza decide il gol di Distefano che fa esplodere il ...