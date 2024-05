Frosinone-Inter 0-5 - pagelle | Frattesi MV - 8! Buchanan sorpresa

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’vince con il risultato di 5-0 contro il. Arriva a quota 92 punti in campionato, divertimento allo Stirpe. Segnano tutti, ma il migliore in campo è Davidecon il voto di 8. Ledel match. YANN SOMMER 7.5 – Nel primo tempo fa una parata su Brescianini sensazionale. Mette la firma sulle vittorie anche a campionato finito, su chiunque passi dalle sue parti nel resto del match.– DIFESA YANN BISSECK 6 – Lascia troppo spazio in area di rigore a Cheddira sull’occasione della traversa. Sempre dal numero 70 viene fregato con un dribbling, si salva grazie all’vento del compagno. Prende una traversa di testa e si riprende al top nella ripresa. STEFAN DE VRIJ 6.5 – Ottima prestazione del difensore ...

Lecce-Inter è terminata 0-4 per i nerazzurri. Decima vittoria consecutiva per i ragazzi di Simone Inzaghi. Ottima prova per Frattesi e de Vrij . Ora le pagelle del Corriere dello Sport. LE pagelle ? Uno 0-4 senza storia al Via del Mare di Lecce, con ...

Cattiveria, voglia infinita e un carattere di ferro. C’è tutto questo nella straordinaria vittoria in rimonta dell’ Inter in casa dell’Udinese. Vittoria pesante, meritatissima, sofferta, come testimoniano le statistiche della partita. Dalla ...

Frosinone, le pagelle di CM: Brescianini (ancora) tra i migliori. Reinier delude, giornata no per Zortea - Frosinone, le pagelle di CM: Brescianini (ancora) tra i migliori. Reinier delude, giornata no per Zortea - Frosinone-Inter 0-5 Cerofolini 5,5: la scelta di costruire dal basso – nonostante la pressione avversaria - spiana la strada all`Inter per sbloccare il p.

Frosinone-Inter - Halftime report - Coraggio arma a doppio taglio per Di Francesco: Frattesi-gol, ciociari sotto a fine 1° tempo - Frosinone-Inter - Halftime report - Coraggio arma a doppio taglio per Di Francesco: frattesi-gol, ciociari sotto a fine 1° tempo - Con il mondo del calcio distratto dal messaggio d'addio di Kylian Mbappé al Paris Saint-Germain, Frosinone-Inter reclama lo spazio di visibilità che già faticava a ...

Pagelle Frosinone-Inter 0-5: Frattesi letale, Lautaro si sblocca, gioia Buchanan, Cuadrado svogliato - pagelle Frosinone-Inter 0-5: frattesi letale, Lautaro si sblocca, gioia Buchanan, Cuadrado svogliato - Serie A 36° giornata Frosinone-Inter 0-5 top e flop: un gol e un assist per frattesi, a bersaglio anche Lautaro, Buchanan, Arnautovic e Thuram. Ok Sommer ...