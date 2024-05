Novak Djokovic - è stato un incidente | come è andata davvero | VIDEO

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 10 maggio 2024) È del tutto involontario l'che ha riguardatoal termine dell'incontro di questa sera agli Internazionali d'Italia di tennis. È quanto conferma la polizia che si è messa subito al lavoro. La borraccia è caduta accidentalmente dagli spalti ed ha colpito il campione serbo mentre stava firmando gli autografi. Quindi non c'èalcun lancio.ferito lievemente alla tesa.hanno spiegato gli organizzatori in una nota, il campione «èsottoposto alle medicazioni del caso» e «le sue condizioni non destano preoccupazione». Il tennista «ha già lasciato il Foro Italico per tornare in albergo». Lo dice in una nota la Direzione degli Internazionali Bnl d'Italia, sicura che siaun ...