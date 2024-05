San Benedetto, Fabio D’Emidio è il nuovo primario di Radiologia. Il professionista di 52 anni arriva da radiodiagnostica - San benedetto, fabio D’Emidio è il nuovo primario di Radiologia. Il professionista di 52 anni arriva da radiodiagnostica - SAN benedetto - Il dottor fabio D’Emidio è il nuovo primario di Radiologia. E’ risultato il migliore, con il punteggio finale più alto, tra gli otto candidati ...

Porto d'Ascoli, capriolo salvato dalla Polizia Provinciale nei pressi della stazione - Porto d'Ascoli, capriolo salvato dalla Polizia Provinciale nei pressi della stazione - Un esemplare di capriolo maschio di circa due anni, rimasto bloccato in un’area prospicente la stazione di Porto d’Ascoli in via Esino, è stato salvato e liberato in una idonea area boschiva. L’animal ...

L’ex allenatore Prosperi: “Samb Ho seguito con affetto il suo campionato” - L’ex allenatore Prosperi: “Samb Ho seguito con affetto il suo campionato” - Il tecnico che ha portato il Pianese in serie C: "Nonostante la mia annata lo scorso anno sia stata particolare e quasi incommentabile per altre vicende, San benedetto è sempre una piazza importante" ...