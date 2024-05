(Di venerdì 10 maggio 2024) Spettacolare e insolito fenomeno alle nostre latitudini nella serata di venerdì 10 maggio. Tantissime lecircolate sui social dopo le 21 quando il cielo in molte zone del centro nord Italia si è colorato di rosso, in diverse tonalità a seconda dell'intensità del fenomeno osservato. Tutto merito di unache sta interessando la Terra.

L’Aurora Boreale illumina la notte italiana, le immagini spettacolari grazie alla tempesta geomagnetica - L’Aurora Boreale illumina la notte italiana, le immagini spettacolari grazie alla tempesta geomagnetica - Spettacolare e insolito fenomeno alle nostre latitudini nella serata di venerdì 10 maggio. Tantissime le immagini circolate sui social dopo le 21 quando il cielo in molte zone del centro nord Italia s ...

Il Como è in Serie A dopo 21 anni, ecco le immagini della festa! - Il Como è in Serie A dopo 21 anni, ecco le immagini della festa! - Dopo 21 anni d’attesa e due fallimenti, il Como torna in Serie A. I lariani pareggiano con il Cosenza e strappano all’ultima giornata la promozione nella massima serie grazie al ko del Venezia. Una st ...

Arnautovic raddoppia contro il Frosinone, ecco le immagini del gol! – VIDEO - Arnautovic raddoppia contro il Frosinone, ecco le immagini del gol! – VIDEO - L’Inter trova il raddoppio in casa del Frosinone. Al 60’ imbucata perfetta di Barella per Frattesi che si inserisce sulla linea de fuorigioco. L’ex Sassuolo mette al centro per Arnautovic che deve ...