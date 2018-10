: Auto,in calo vendite nell'Ue a 28 +Efta - TelevideoRai101 : Auto,in calo vendite nell'Ue a 28 +Efta - davide_del : RT @RaiNews: Mercato della auto giù a settembre rispetto al 2017. Male anche Fca ? - Agenzia_Italia : Auto: a settembre immatricolazioni in calo in Europa (-23,4%); Fca -31,4% -

A settembre,'Ue a 28 più i Paesi Efta, sono state vendute 1.123.184, indel 23,4% rispetto a settembre 2017.Lo comunica l'Associazione dei costruttori europei(Acea), che sottolinea come il dato non sia sorprendente,vista la forte crescita di agosto (+31,2%).Da inizio 2018 le immatricolazioni sono state infatti il 2,3% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Sempre a settembre, il gruppo Fca ha venduto 61.882, il -31,4% rispetto allo stesso mese del 2017. La quota di mercato è scesa dal 6,2% al 5,5%.(Di mercoledì 17 ottobre 2018)