GE Transportation fornirà treni ad Alimentazione mista alle ferrovie indiane : Teleborsa, - GE Transportation fornirà alle ferrovie indiane treni ad alimentazione mistra diesel-elettrica . Lo ha annunciato la compagnia che è parte del conglomerato statunitense General Electric, ...

Trattamenti mirati e Alimentazione giusta per tornare in forma : Roma, 18 set., askanews, - tornare in forma dopo l'estate: più che un must, la necessità di recuperare la via della normalità e porre un freno a quelli che possono essere stati gli eccessi del periodo ...

Alimentazione : ecco i cibi che fungono da antinfiammatori naturali : Un’infiammazione è la sana risposta dell’organismo alle malattie ma quando supera un certo livello può cronicizzarsi, portando seri problemi per la nostra salute. Sono tanti i cibi che fungono da antinfiammatori naturali. Giusto per citarne alcuni: le noci di Pecan, che oltretutto abbassano il colesterolo, proteggono il cuore e sono benefiche per la pelle; i pistacchi, ricchi di omega 3 e proteine vegetali, le mandorle e gli arachidi. E che dire ...

Trattamenti mirati e Alimentazione corretta : ecco come tornare in forma in due mosse : tornare in forma dopo l’estate: più che un must, la necessità di recuperare la via della normalità e porre un freno a quelli che possono essere stati gli eccessi del periodo vacanziero. Una strada che passa attraverso due elementi: «Il rimodellamento del corpo con l’eliminazione dei piccoli accumuli di grasso è possibile attraverso puntali Trattamenti. Questi però da soli non bastano: è indispensabile tornare a regimi alimentari adeguati, ...

Dieta vegana - “le linee guida per un’Alimentazione adatta anche a bambini e adolescenti” : “Si tratta di uno spartiacque, di una vera e propria pietra miliare: da oggi non si potrà più dire che l’alimentazione su base vegetale (o vegana) non è adatta a bambini e adolescenti”. Non trattiene l’entusiasmo Silvia Goggi, medico specialista in Scienza dell’Alimentazione presso la casa di Cura San Pio X-Humanitas di Milano, dove segue bambini e famiglie vegetariane. La notizia è la pubblicazione sul Journal of the Academy of Nutrition and ...

Pappagallo Ara : aspetto - comportamento e Alimentazione : Con il Pappagallo Ara la natura si è divertita ma non ha giocato brutti scherzi, ha fatto la pittrice e ci ha regalato una varietà di uccelli variopinta ed interessante da osservare anche dal punto di vista sociale. Il piumaggio di questi animali è davvero da quadro ma anche la sua intelligenza non manca di essere spesso citata come esempio e come particolarità. Andiamo a conoscere meglio questo bel animale che non è nativo italiano ma di cui ...

XVII Forum internazionale dell’agricoltura e dell’Alimentazione : l’edizione 2018 a Villa d’Este dal 19 al 20 ottobre : l’edizione 2018 del Forum internazionale dell’agricoltura e dell’alimentazione, organizzato dalla Coldiretti con la collaborazione dello studio The European House – Ambrosetti, si terrà a Villa d’Este a Cernobbio, sul lago di Como, dal 19 al 20 ottobre. Il Forum, giunto alla diciassettesima edizione, costituisce l’appuntamento annuale dell’agroalimentare Made in Italy che riunisce i maggiori esperti, opinionisti, ed esponenti del mondo ...

Dieta Veg - Le linee guida per l'Alimentazione a base vegetale dall'infanzia - ... - : La dr.ssa Silvia Goggi è medico specialista in Scienza dell'alimentazione presso la casa di Cura San Pio X - Humanitas di Milano, dove è attivo l'ambulatorio Babygreen dedicato alle famiglie ...

Dal 21 al 23 la 1ª Fiera dell'Agricoltura e dell'Alimentazione : ... al coperto, con il tradizionale VILLAGGIO DELL'IDENTITÀ E DELLE ECCELLENZE si aprirà il dibattito dal titolo LA SFIDA ECONOMICA E POLITICA DELL'EDUCAZIONE ALIMENTARE al quale, coordinati da Lenin ...

Procione in Italia : dove vive - Alimentazione e riproduzione : Non a tutti è chiaro che il Procione come animale coincida con l’orsetto lavatore e con quello che nel mondo scientifico viene definito con il nome di Procyon lotor grazie al Linneo. Si tratta sempre dello stesso animale, un mammifero onnivoro di mezza taglia della famiglia dei procionidi che trova le sue origini nel Nord America. Vediamo che animale è, le sue abitudini alimentari e non, le sue caratteristiche tipiche e le sue qualità, sempre ...

Olio evo di alta qualità : un vero campione in fatto di corretta Alimentazione : Cibo e sport costituiscono da sempre un binomio inscindibile e lo sa bene l’atleta Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di scherma a Londra 2012, medaglia d’argento a Rio de Janeiro ed ora neomamma del piccolo Ettore. Unaprol, Consorzio Olivicolo Italiano, ha deciso di raccogliere la sua testimonianza, in quanto non solo sportiva dai risultati eccezionali ma anche appassionata di buona cucina e di ingredienti di alta ...

Alimentazione. Il menù del futuro : vegani carnivori - cereali invincibili e cioccolato di alghe : Tecnologia e scienza sostengono la speranza alimentare del futuro. Esse sono coinvolte in governi, imprese e ricercatori che devono fornire soluzioni complete per le principali minacce del XXI secolo:...

Milano. Municipio 5 : Alimentazione - sport e benessere : ?L’associazione Lògoi ha organizzato un evento con il patrocinio del Municipio 5 di Milano. Si tratta del convegno “Alimentazione, sport