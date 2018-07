L' Unione europea deve rispondere in modo alternativo ai populismi del cosiddetto

Il Programma COSME dell'Unione europea : fondi disponibili per piccole e medie imprese : Per dare il giusto riconoscimento al ruolo centrale che le piccole e medie imprese (PMI) hanno all'interno dell'Unione Europea, nel 2014 è stato lanciato COSME, un Programma dell'UE per la competitività delle imprese e delle PMI. Il Programma ha una durata di 6 anni: si concluderà nel 2020 e prevede 2,3 miliardi di euro di fondi da distribuire tra le piccole e medie imprese dei paesi dell'Unione con lo scopo di promuovere l'imprenditoria e ...

Unione europea taglia stime Pil dell'Italia : «Incertezza politica pesa sulla crescita» : La Commissione Ue rivede al ribasso le stime sul pil dell'Italia: per il 2018 vengono limate a 1,3% (da 1,5% previsto a maggio) e nel 2019 a 1,1% (da 1,2% di maggio). «Sebbene...

Londra uscirà malconcia dall’Unione europea : Le dimissioni di due ministri sostenitori della Brexit mostrano le profonde spaccature dei tory che cercano di rimanere disperatamente al potere. Leggi

Banche - allarme del presidente ABI Patuelli : Italia scelga Unione europea o farà fine dell'Argentina : Spinta per Unione bancaria "In Europa occorre una nuova spinta per un'Unione bancaria con regole identiche, con Testi unici di diritto bancario, finanziario, fallimentare e penale dell'economia e con ...

Unione europea - ‘il nostro sistema sta fallendo’. Ascoltate le parole di Jeremy Corbyn - svegliatevi! : A che punto è la notte? E, soprattutto quando è iniziata? La domanda alla sentinella addormentata risuona forte in queste settimane in cui sembra che i barbari siano entrati in città senza che nessuno se ne accorgesse. Quanto lungo è stato il nostro sonno per non vederli arrivare, quanto profondo per non accorgerci che gli schiavi erano in catene anche prima, che la città pullulava di complici pronti ad accorrere alle porte, che Laocoonte ...

L'equilibrio di Tria tra M5s - Lega e Unione europea : Nel difficile, se non impossibile, tentativo di tenersi in equilibrio da una parte tra i suoi due azionisti di maggioranza Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e dall’altra con le regole europee (oltre che con l’obbligo costituzionale di non aumentare il debito per non mettere nei guai gli italiani), Gio

La sfida per salvare l'Unione europea : È indispensabile parlare chiaro contro i nazionalismi che ci porterebbero alla guerra Dobbiamo accettare la sfida prima che l'Europa diventi irrilevante nel mondo, e condurre la battaglia affrontando ...

La sfida per salvare l’Unione europea : Per la destra e la sinistra europee è arrivato il momento di collaborare e di ostacolare insieme i revanscismi e i nazionalismi come quelli di Trump e Putin. Leggi

Migranti - l’Unione europea : “Non li rimandiamo in Libia - situazione inumana” : “Non ci saranno mai dei rimpatri dell’Ue verso la Libia o navi europee che rimandano i Migranti in Libia. Questo è contro i nostri valori, il diritto internazionale e quello europeo. Siamo ben al corrente della situazione inumana per molti Migranti in Libia. L’Onu è al lavoro per migliorare le loro condizioni, e c’è un meccanismo di transito d’urgenza, per evacuare queste persone dalla Libia”. Così la portavoce della ...

Agricoltura - FAO : l’Unione europea sostiene le famiglie irachene colpite dal conflitto : Le famiglie di agricoltori vulnerabili in aree post-conflittuali nelle pianure irachene di Ninewa, a ovest di Mosul, saranno in grado di sopportare meglio gli shock grazie a un progetto della FAO, finanziato dall’Unione Europea, che mira ad aumentare il reddito familiare durante la costruzione, la riparazione e la manutenzione delle infrastrutture locali e la creazione di beni produttivi pubblici e comunali. Il progetto da 6 milioni di ...

L’Unione europea non funziona? Ecco la soluzione : sciogliamola : Molti anni fa sono rimasto un po’ stupido quando mi sono accorto di essere un tendenziale sfasciafamiglie. Non nel senso che tutte le mogli degli amici si innamorassero di me ma nel senso che, quando qualcuno mi raccontava i suoi problemi coniugali, la mia reazione pressoché costante era... Segui su affaritaliani.it

Piero Fassino - la profezia che condanna l'Italia : perché usciremo presto dell'Unione europea : Gli antieuropeisti di tutt'Italia possono già esultare grazie all'ultima sentenza di Piero Fassino , a buon diritto considerato ormai il profeta infallibile della politica italiana. Nel suo intervento alla Camera, alla vigilia del Consiglio europeo a Bruxelles, Fassino ha voluto affidare al premier Giuseppe Conte una massima che, siamo sicuri, resterà alla ...