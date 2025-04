Ilgiorno.it - L’agenda dello sviluppo. La proposta di Assolombarda: "Un piano comune per il futuro"

Un Pil magro (solo +0,2% sul 2023), sul quale pesa la frenata dell’industria. Ma un export da record: il fatturato estero nel 2024 è volato a quota 14,6 miliardi di euro, con un balzo del 5,8% sull’anno precedente. Un dato eclatante se confrontato alla media lombarda (0,6% in più del 2023) e a quella nazionale (+0,4%). È questo uno dei dati ai quali il made in Brianza guarda per disegnare il suo: un progetto partito due anni fa dain collaborazione con il Consorzio AAster per arrivare al traguardo del 2050. Un nastro che dovrà essere attraversato dall’intero territorio, il cuicomplessivo è considerato fondamentale per ildell’impresa.strategica per "realizzare traiettorie die superare le criticità" è stata presentata ieri nella sede monzese di