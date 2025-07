Anniversario della strage di via D' Amelio Badami Cisl | La memoria è fondamentale per costruire il futuro

"Oggi più che mai abbiamo bisogno di ricordare le azioni di chi aveva imparato ad amare Palermo, tanto da combattere contro Cosa nostra rischiando tutto. Commemoriamo il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta perché la memoria è fondamentale per costruire il futuro". Lo afferma la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

