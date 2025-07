I campioni d’Italia in carica rischiano di veder partire un pilastro della propria rosa per via di una chiamata dall’Inghilterra: tutti i dettagli sulla possibile cessione (Ansa) – SerieANews.com Il Napoli sta lavorando alla prossima stagione, attraverso un mercato intenso in entrata. Dopo gli arrivi di Marianucci e De Bruyne, è stata la volta di Noa Lang e presto lo sarĂ anche per Beukema e Lucca. Intanto, la dirigenza sta proseguendo nelle trattative per Juanlu, Milinkovic-Savic e, soprattutto, Dan Ndoye. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Napoli, che brivido: Conte rischia di perdere un titolarissimo. La proposta dalla Premier League