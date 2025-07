Riconferma supplenti sostegno 2025 26 | decisione entro il 30 luglio vincolante la disponibilità

I docenti di sostegno che hanno prestato servizio nell’a.s. 202425 possono essere riconfermati per il 202526, secondo quanto previsto dal DM 322025. La disponibilitĂ va espressa entro le ore 14.00 del 30 luglio all’interno dell’istanza informatizzata per le supplenze. La scelta è definitiva e vincolante, con effetti su tutte le altre nomine Chi può essere . Riconferma supplenti sostegno 202526: decisione entro il 30 luglio, vincolante la disponibilitĂ . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Sostegno Indire: obiettivo 19mila docenti specializzati entro Dicembre 2025. A dirlo il Presidente - " Siamo pronti a specializzare complessivamente circa 19mila docenti di sostegno entro dicembre ", è l'apertura di una intervista rilasciata dal Presidente Francesco Manfredi ad Italia Oggi nell'edizione di oggi a Pagina 34, intervista a firma di Alesssandra Ricciardi.

Corsi INDIRE sul Sostegno: quadro normativo e tempistica dei decreti attuativi, avvio entro aprile 2025 - L’avvio dei nuovi corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno nasce dalla necessità urgente di formare migliaia di docenti qualificati per alunni con disabilità .

Supplenti sostegno, entro il 31 maggio richiesta della famiglia per la conferma anche per il 2025/26. [AGGIORNATO con Napoli] - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il DM n. 32 del 26 febbraio 2025 "Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026" e qualche ufficio Scolastico si attiva per fornire le indicazioni ai Dirigenti scolastici.

