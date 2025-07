Sola in spiaggia in lacrime Temptation Island la clamorosa segnalazione su una fidanzata

Incredibile retroscena su Temptation Island. In attesa della terza puntata, in onda su Canale 5 nella serata di giovedì 17 luglio, è arrivata una segnalazione su una fidanzata che sarebbe stata vista in lacrime su una spiaggia. E con lei non c’era il suo partner col quale ha preso parte al reality show. L’indiscrezione su questa fidanzata di Temptation Island ha giĂ fatto il giro della rete. GiĂ nel prossimo appuntamento potremo capire qualcosa in piĂą sull’evoluzione del rapporto di coppia, ma certamente quanto segnalato in queste ore fa preoccupare il pubblico. Leggi anche: Temptation Island, falò choc per Alessio e Sonia: finisce così. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: temptation - island - fidanzata - spiaggia

“Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso - News tv. “Temptation Island”, brutto colpo per Bisciglia: Mediaset ha deciso – Temptation Island sta per riaccendere le passioni estive e (forse) spegnere qualche amore di troppo.

Temptation Island 2025 sbarca in Calabria, in onda una sola edizione con Filippo Bisciglia - Temptation Island 2025 cambia location: il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia lascia la Sardegna e si trasferisce in Calabria, a Guardavalle Marina.

Mister Movie | Caos Temptation Island 2025: Mediaset Corri Ai Ripari Per Salvare L’estate! - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Marco, dopo aver visto un altro video della sua fidanzata Denise, si sfoga così… #TemptationIsland Vai su Facebook

Col reality trash “Temptation island” squallidi e alti ascolti estivi; Temptation Island 2025, dove si trova il villaggio della nuova stagione: la spiaggia, le piscine e i 5 ettari; Temptation Island, “Sonia M. sarebbe incinta di Alessio”: l'indiscrezione prima della puntata. Cosa succede.

Denise di Temptation Island paparazzata al mare senza il fidanzato Marco Raffaelli: “Stava piangendo” - La pagina Instagram RealityEdition ha condiviso il video che vede la protagonista del reality mentre cammina con un’a ... fanpage.it scrive

Temptation Island, spoiler 3^ puntata: Antonio in crisi per la sua fidanzata Valentina - Alla fine della seconda puntata, è stato mostrato uno spoiler di quello che accadrà nella terza, Antonio Panico furioso: 'Ero io il problema' ... Lo riporta it.blastingnews.com