Hoppers | una scienziata finisce nel corpo di un castoro robot nel teaser del nuovo film Pixar

Un'ironica strizzata d'occhio ad Avatar nello scatenato teaser del nuovo film originale Pixar a sfondo ecologista che riflette sulle leggi di natura. Pixar si lecca le ferite dopo il flop di Elio cambiando pagina con qualcosa di completamente diverso. Un primo scatenato teaser a ritmo di hip hop anticipa il nuovo lungometraggio dello studio, Hoppers. Ma chi sono gli "hoppers" del titolo? Come anticipato dal teaser, il film si concentra su un gruppo di scienziate che hanno scoperto un modo per compiere dei "salti mentali" in corpi di animali robot. Così, quando Mabel (Piper Curda), attivista amante degli animali, scopre che un'impresa edile vuole distruggere l'habitat locale, usa la nuova e ingegnosa tecnologia per entrare nel corpo di un castoro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

