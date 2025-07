Napoli lite a Chiaia | pistola e colpi tra la folla 3 arresti

Aggressione con arma da fuoco fuori locale di Chiaia: tre indagati ora ai domiciliari o in carcere. I carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Bagnoli hanno arrestato tre uomini, tra i 20 e i 31 anni, nell’ambito di un’ordinanza emessa dalla Decima Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli. I tre sono gravemente indiziati di concorso in lesioni personali, minaccia aggravata e pubblica intimidazione con uso di arma, reati aggravati dal metodo mafioso. Secondo gli inquirenti, la vicenda risale al 1° febbraio 2025, quando una lite è degenerata all’interno, poi all’esterno, di un locale notturno nel quartiere elegante di Chiaia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: napoli - lite - chiaia - pistola

Napoli, spari dopo una lite per motivi di viabilità : un ferito a Ponticelli - Spari dopo una lite per motivi di viabilità , un uomo ferito nel quartiere Ponticelli a Napoli. Convocato vertice in Prefettura.

Napoli, 35enne accoltellato durante una lite: ricoverato in ospedale - Il 35enne di origini peruviane, ricoverato presso l’ospedale San Paolo, nel quartiere Fuorigrotta, sarebbe stato accoltellato da un connazionale al culmine di una lite.

Napoli, condannato a 18 anni e 8 mesi il 17enne killer di Santo Romano, 19enne ucciso dopo lite per un piede pestato, la madre della vittima: "Uno schifo" - Le proteste dei parenti della vittima davanti al Tribunale: "La giustizia ha fallito" Il Tribunale dei minori di Napoli ha condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere il 17enne killer di Santo Romano, il calciatore di 19 anni ucciso nella notte tra l'1 e il 2 novembre 2024 a seguito di una lite

#Napoli - Lite in un locale di Chiaia per una fila non rispettata, Giovane aggredito e colpito con il calcio di una pistola All'esterno esplosi colpi tra la folla. Altre 3 misure eseguite dai Carabinieri. Leggi la notizia --> https://ift.tt/lFmXS9H Vai su X

Napoli, lite a Chiaia: pistola e colpi tra la folla, 3 arresti; Napoli, lite e spari a Chiaia per una fila non rispettata: altre tre misure cautelari; Massacrano un ragazzo che festeggia il compleanno, poi sparano tra la folla: lite scoppiata per la fila al bagno.

Napoli, lite e spari a Chiaia per una fila non rispettata: altre tre misure cautelari - I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso nei confronti di 3 indagati, di età compresa tra i 20 ed i 31 anni, gravemente ... msn.com scrive

Napoli, aggressione in un locale di Chiaia: lite e spari per una fila non rispettata - I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Bagnoli hanno eseguito un provvedimento del Tribunale del Riesame, X Sezione, nei confronti di 3 indagati, di età compresa tra i 20 e i 31 ... Lo riporta ilmessaggero.it