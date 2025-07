Overtourism | cos’è? Il significato e la spiegazione

L’ overtourism, o sovraffollamento turistico, è un fenomeno sempre piĂą discusso nel dibattito su viaggi sostenibili e gestione del territorio. Ma cosa significa esattamente questa parola? In questo articolo scopriremo il significato di overtourism, perchĂ© preoccupa amministrazioni e residenti, e cosa si può fare per limitarne gli effetti negativi. Cos’è l’overtourism: significato del termine. Il termine “overtourism” è un neologismo inglese nato dall’unione di “over” (eccessivo) e “tourism” (turismo). Indica una presenza turistica eccessiva in un determinato luogo, tale da generare impatti negativi sull’ambiente, sulla qualitĂ della vita dei residenti e sull’esperienza dei turisti stessi. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com

In questa notizia si parla di: overtourism - significato - spiegazione - cosa

? "Da Napoli a New York, la rivolta contro l'overtourism" con Diletta Bellotti (giornalista), Chiara Brusini (Ilfattoquotidiano.it) e Viola Giacalone... Vai su Facebook

Stiamo sottovalutando il problema dell’overtourism? Le nuove rotte della folla a prova di selfie; Overtourism e sostenibilità : perché il turismo non deve diventare una minaccia; Quesiti linguistici | L’«overtourism» spiegato dall’Accademia della Crusca.

Overtourism: cos’è? Il significato e la spiegazione - L’overtourism, o sovraffollamento turistico, è un fenomeno sempre più discusso nel dibattito su viaggi sostenibili e gestione del territorio. chiccheinformatiche.com scrive

Estate 2025: sempre più proteste contro l’overtourism, ecco cosa ... - overtourism in tutta Europa e se le città faticano a far fronte a un numero record di visitatori, diversi governi stanno adottando misure repressive con nuovi ... Come scrive repubblica.it