L' eccellenza del beach soccer arriva a Tirrenia | tutto pronto per la tappa finale del campionato di Serie A

Per la prima volta in ventidue anni di storia, il grande beach soccer italiano arriva a Tirrenia per l’appuntamento conclusivo della regular season della Serie A Q8 2025. A ospitare le ultime due giornate di Poule Promozione e la volata finale in Poule Scudetto sarĂ , infatti, la Puntocuore Beach. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: beach - soccer - arriva - finale

LIVE Italia-Oman, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Inizia il Mondiale dell’Italia. Sulla sabbia di Victoria (Seychelles) i vice campioni del mondo provano a ripetere la grandiosa cavalcata dello scorso anno, quando vennero sconfitti in finale dal Brasile per 6-4.

Beach soccer, Mondiali 2025: l’Italia si prepara all’esordio con l’Oman - Tutto pronto per i Mondiali di beach soccer 2025. Da domani, giovedì 1 maggio, via alla rassegna iridata in scena alle Seychelles (prima volta in Africa in 13 edizioni).

Beach soccer, Mondiali 2025: l’Italia si prepara all’esordio con l’Oman - Tutto pronto per i Mondiali di beach soccer 2025. Da domani, giovedì 1 maggio, via alla rassegna iridata in scena alle Seychelles (prima volta in Africa in 13 edizioni).

Beach Soccer, da venerdì a domenica la finale di Sabbie di Sicilia a Donnalucata http://dlvr.it/TLybQF #BeachSoccer #SabbiediSicilia #Donnalucata Vai su X

Un brivido tricolore prima della finale del Mundial Beach Soccer 2025: l’Inno d’Italia emoziona Brindisi Vai su Facebook

A Tirrenia si gioca il grande beach soccer nazionale; Questa settimana la tappa di Tirrenia di beach soccer; Al Napoli la Coppa Italia di beach soccer, in finale battuto Viareggio.

A Tirrenia si gioca il grande beach soccer nazionale - Dal 17 al 20 luglio il Campionato di Serie A di beach soccer arriva a Tirrenia, per l’atteso finale di Poule ... Da pisatoday.it

Beach Soccer, da venerdì a domenica la finale di Sabbie di Sicilia a Donnalucata - 30 con la finale per il quinto posto maschile tra le perdenti dei quarti. Lo riporta quotidianodiragusa.it