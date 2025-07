Roma Rios saluta il Palmeiras? L’indizio social e il precedente

La Roma è a un passo dal mettere a segno un colpo importante per il centrocampo: Rios, talento del Palmeiras e primo nome sulla lista di Gian Piero Gasperini, è ormai destinato a vestire la maglia giallorossa. Secondo quanto filtra da Trigoria, nella serata di ieri il direttore sportivo Ricky Massara ha comunicato al club brasiliano l’intenzione di soddisfare la richiesta economica: 30 milioni di euro complessivi. Restano da definire soltanto i dettagli sulla suddivisione tra parte fissa e bonus. Ultimi dettagli e bonus da sistemare. La prima proposta romanista prevedeva 25 milioni garantiti e 5 di bonus, ma alcuni di questi erano ritenuti troppo difficili da raggiungere dal Palmeiras (uno, ad esempio, legato alla conquista dello scudetto). 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Rios saluta il Palmeiras? L’indizio social e il precedente

In questa notizia si parla di: roma - rios - palmeiras - saluta

Richard Rios, tra talento e carattere: la Roma guarda al colombiano del Palmeiras - Il centrocampo giallorosso del futuro potrebbe parlare sudamericano. Oltre a Neil El Aynaoui, il nome che scalda i motori del mercato romanista è quello di Richard Rios, 24enne centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana.

Roma, doppio fronte a centrocampo e in attacco: rifiutata l’offerta per Rios, Ferguson dice sì - La Roma accelera. Il mercato giallorosso entra in una fase calda, con il club impegnato su più tavoli per regalare a Gian Piero Gasperini i primi rinforzi.

Calciomercato Roma, Gasperini spinge per Wesley: Benfica forte su Rios - Può essere quella di oggi una giornata decisiva in sede di calciomercato per la Roma, con molte delle trattative in piedi che stanno registrando novità importanti ogni ora che passa.

WISH YOU WERE RIOS Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina La Roma insiste per prendere il centrocampista colombiano. Massara alza l’offerta a 30 milioni e adesso aspetta soltanto la risposta del Palmeiras (Pag 3) Nasce la Pursuit Vai su X

Rilancio per Rios, attesa Ferguson. Il Flamengo gelido su Wesley GAZZETTA DELLO SPORT La Roma cerca di stringere e ha alzato la proposta al Palmeiras per Rios: 28 milioni, bonus inclusi. Ma serve ancora una sforzo. Discorso simile per Wesley, su cui il Vai su Facebook

Rios al Palmeiras: Grato. L'indizio social e quel precedente al Guarani; Mercato, Gollini saluta la Roma: prestito secco alla Cremonese; Gollini saluta la Roma: prestito secco alla Cremonese.

La giornata giallorossa - Rilancio della Roma per Rios. Stadio, il Tar prende tempo per il ricorso del comitato "no" - Il club giallorosso continua a lavorare per il centrocampista: si attende la risposta del Palmeiras. Come scrive ilromanista.eu

Rios al Palmeiras: "Grato". L'indizio social e quel precedente al Guarani - La Roma continua a premere per il centrocampista colombiano, ieri in campo per il match contro il Mirassol. Riporta ilromanista.eu