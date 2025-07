Strage Corinaldo Andrea Cavallari catturato a Barcellona | era latitante da 14 giorni

Si è dato alla fuga lo scorso 3 luglio quando ha discusso la sua tesi di laurea all'università di Bologna su consenso del giudice di sorveglianza che gli rilasciò il permesso di uscita dal carcere. Cavallari sta scontando 11 anni e 10 mesi per la tragedia nella discoteca di Corinaldo dove persero la vita 6 persone.

Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

«Non voglio giustificarmi e non voglio nascondermi per sminuire le mie azioni. Le ho fatte e voglio pagare quello che mi spetta, continuando a chiedere scusa».

Era alla Dozza e da tre anni, studiava Scienze giuridiche all'università di Bologna. Giovedì è uscito per discutere la tesi, ma dopo la proclamazione non è tornato in carcere

