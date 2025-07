La band Jane’s Addiction ha denunciato Perry Farrell | richiesti 10 milioni di dollari

I membri dei Jane’s Addiction hanno denunciato il cantante della band alt-rock, Perry Farrell, a seguito del diverbio avvenuto sul palco avvenuto lo scorso autunno che, a detta del gruppo, avrebbe portato alla conclusione il loro tour nordamericano. Nel settembre del 2024, nelle ore seguenti il concerto tenutosi nella città del Massachusetts, è circolato un video in rete nel quale il cantante colpisce e spinge il chitarrista prima che venga trattenuto dai membri della troupe, per poi essere scortato fuori dal palco. A seguito di quanto avvenuto Dave Navarro aveva citato in giudizio Farrell per l’aggressione e l’accesa lite on stage durante il live tenutosi a Boston. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La band Jane’s Addiction ha denunciato Perry Farrell: richiesti 10 milioni di dollari

