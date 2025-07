Brie Larson e Olivia Colman insieme in una nuova miniserie FX | arriva il thriller psicologico Cry Wolf

Le due star reciteranno fianco a fianco nella nuova produzione per il piccolo schermo ispirata alla serie danese Ulven Kommer. L'attrice premio Oscar Brie Larson affiancherà la collega premio Oscar Olivia Colman nella miniserie Cry Wolf, che ha ufficialmente ricevuto il via libera per la produzione da FX. Lo show, scritto da Sarah Treem, era già stato annunciato lo scorso febbraio con la presenza di Olivia Colman nel cast. Le due star parteciperanno al progetto anche nelle vesti di produttrici esecutive. La nuova miniserie thriller con Brie Larson e Olivia Colman In base alle prime descrizioni, Cry Wolf sarà una serie psicologica thriller a sfondo familiare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Brie Larson e Olivia Colman insieme in una nuova miniserie FX: arriva il thriller psicologico Cry Wolf

