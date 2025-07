Edge developer e intelligenza artificiale a Confindustria la presentazione del corso Its per diventare professionisti del digitale

Arezzo, 17 luglio 2025 – Presso la sede di Arezzo di Confindustria Toscana Sud si è tenuto l’Open Day per la presentazione del “ CORSO ITS EDGE DEVELOPER – Tecnico Superiore per lo sviluppo di soluzioni di edge computing integrati con strumenti di Intelligenza Artificiale”, corso post diploma finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per la programmazione di software. Gli studenti al termine del corso saranno in grado di comprendere e applicare l’Intelligenza Artificiale nella gestione di dati in tempo reale e rivoluzionare l’industria 4.0. Tanti i giovani intervenuti, che hanno assistito alla presentazione del piano di studi del corso e si sono confrontati con Gabriella Gabrielli (Direttrice del corso ITS), Daniele Simoncini (Docente ITS PRODIGI). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Edge developer e intelligenza artificiale. a Confindustria la presentazione del corso Its per diventare professionisti del digitale

Corso Its edge developer, la presentazione nella sede di Confindustria - Arezzo, 8 luglio 2025 – Si terrà lunedì 14 luglio alle 11 (nella sede di Confindustria Toscana Sud, Via Roma 2 Arezzo) l’Open Day per la presentazione del corso ITS EDGE Developer finalizzato a formare giovani con competenze tecniche per realizzare e gestire lo sviluppo di sistemi software.

