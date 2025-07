I cani di Grugliasco diventeranno docenti per i futuri educatori cinofili | Non sono pericolosi

Dopo la morte di Mariangela Zaffino nel 2020, i cinque Cani Lupo Cecoslovacchi con cui viveva a Grugliasco hanno iniziato un lungo periodo di stasi in box. Oggi grazie all‚Äôassociazione Coda di Lupo Odv verranno coinvolti in corsi di formazione per aspiranti educatori e, a loro volta, completeranno il percorso di riabilitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

