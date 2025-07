Jackie Chan | le 5 scene più folli di una carriera oltre ogni limite

Beati i più giovani che possono ancora scoprire chi è e cosa ha fatto Jackie Chan. Beato chi, come loro, lo conosce soltanto come il maestro Han del reboot di Karate Kid (2010) e in quello da poco uscito nelle sale per sfruttare il successo di Cobra Kai. Questo arzillo signore di 71 anni è l’incarnazione stessa del Cinema Circus, la personificazione di un’idea di spettacolo in cui l’azione sfrenata, la perfezione coreografica e il gusto della risata trovano il loro più alto punto di congiunzione. Per fare un’operazione matematica: Buster Keaton + Gene Kelly x Bruce Lee. Quello che esce fuori è forse il più grande rivoluzionario del cinema d’azione orientale insieme proprio al Piccolo Drago Lee e a John Woo. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Jackie Chan: le 5 scene più folli di una carriera oltre ogni limite

In questa notizia si parla di: jackie - chan - scene - folli

Jackie Chan Pardo alla Carriera al Festival di Locarno - Il leggendario attore, acrobata e regista Jackie Chan riceverà il Pardo alla Carriera del Locarno Film Festival il prossimo agosto.

Jackie Chan riceverà il Pardo alla Carriera a Locarno 2025 - La superstar 71, simbolo delle arti marziali sul grande schermo, ritirerà il premio alla carriera il 9 agosto e incontrerà il pubblico svizzero.

Locarno 78: a Jackie Chan il Pardo alla Carriera - Locarno 78: a Jackie Chan il Pardo alla Carriera Attore di fama mondiale, regista visionario e figura imprescindibile delle arti marziali, nonché Cavaliere delle Arti e delle Lettere della Repubblica Francese, da quasi sessant’anni Jackie Chan  è uno dei volti più riconoscibili del cinema internazionale, apprezzato in tutto il mondo per i suoi film, che hanno gettato un ponte tra Oriente e Occidente.

Karate Kid: Legends, perché il nuovo film della saga con Jackie Chan non vi piacerà ; Speciale Jackie Chan: Police Story (1985); Vanguard: il trailer del nuovo film con Jackie Chan.

Jackie Chan: "Farò le mie acrobazie finché non mi ritirerò ... - MSN - La star hongkonghese maestro di arti marziali continua a eseguire personalmente tutte le acrobazie dei suoi film anche ... Scrive msn.com

Jackie Chan: "Farò le mie acrobazie finché non mi ritirerò dalle ... - Movieplayer; News; Jackie Chan: "Farò le mie acrobazie finché non mi ritirerò dalle scene, cioè mai" A 71 anni la star di Karate Kid: Legends non cede di un passo ed è in perfetta forma ... Riporta movieplayer.it