Cerimonia in memoria del giudice Borsellino e dei caduti al servizio dello Stato

La Federazione provinciale di Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, in collaborazione con il Circolo territoriale di Gioia Tauro, promuove una cerimonia commemorativa in occasione del 33esimo anniversario della strage di via D’Amelio, per rendere omaggio alla memoria del Giudice Paolo Borsellino. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

In questa notizia si parla di: cerimonia - memoria - giudice - borsellino

Per la cerimonia a Westminster, la principessa del Galles ha scelto un abito bianco a pois già indossato nel 2023. Un outfit raffinato, tra rispetto per la memoria e un omaggio a Lady D - A volte un abito non è solo un abito, ma un messaggio. Quando si tratta di Kate Middleton, ogni scelta di stile porta con sé qualcosa di speciale.

Cerimonia del 25 aprile a Sarno: la cittĂ nel silenzio, in memoria della libertĂ e nel rispetto del lutto per il Papa - La CittĂ di Sarno si stringe attorno al valore della memoria e della libertĂ per celebrare il 25 aprile, anniversario della Liberazione.

Borse di studio in memoria del giudice Marra: cerimonia di consegna all'Auditorium Lucianum - Si svolgerà sabato 10 maggio, con inizio alle ore 17,30, la cerimonia di assegnazione ufficiale delle quattro borse di studio "In memoria di Franco Marra" promosse dalla Fondazione Lucianum.

Il 19 luglio ricorre la Giornata di ricordo della Strage di via D’Amelio. Nel 33° anniversario dell’attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, il Comune di Borghetto Lodigiano invita la cittadinanza a parteci Vai su Facebook

Cerimonia in memoria di Paolo Borsellino (30.06.2025); Il Presidente Mattarella all’esposizione della teca dedicata al giudice Paolo Borsellino; La borsa di Borsellino alla Camera. Meloni: L'Italia ha il diritto di conoscere la verità .

Reggio Calabria, FdI e la cerimonia in memoria del giudice Paolo Borsellino e dei caduti al servizio dello Stato - Cerimonia in memoria di Borsellino e dei caduti al servizio dello Stato promossa dalla Federazione Provinciale di FdI di Reggio Calabria ... Si legge su strettoweb.com

A Gioia Tauro cerimonia per ricordare il Giudice Paolo Borsellino - La Federazione Provinciale diFratelli d'Italia rende omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita in difesa dello Stato ... reggiotv.it scrive