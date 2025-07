La Russa la giunta Sala è inadeguata a Milano

"Non sono contento che ci sia bisogno della magistratura, sarei stato piĂą contento se autonomamente la politica avesse capito che quel percorso era sbagliato". Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, commentando l' inchiesta sull'urbanistica a Milano, a margine del Congresso nazionale della Cisl. E a chi gli domandava se il sindaco Beppe Sala debba dimettersi, ha risposto: "Non tocca a me dare. Io non chiedo mai le dimissioni quando inizia un provvedimento, che peraltro non mi pare, non so fino a che punto, riguardi personalmente. Sicuramente la giunta Sala ha dimostrato di non essere adeguata a Milano". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La Russa, la giunta Sala è inadeguata a Milano

Sergio Ramelli, 50 anni dopo. La Russa “incalza” Sala: “Il sindaco indossi la fascia tricolore. Così non ci sarebbe il corteo nero” - Milano – “L’epoca in cui Sergio Ramelli è stato vilmente e barbaramente assassinato, nella velocità convulsa dei tempi che stiamo vivendo, rischia di venire dimenticata, come un po’ tutto il canone storico, la cui memoria persino il sistema educativo non riesce a garantire in modo completo”.

Sala e La Russa sono d’accordo nell’intitolare una via di Milano alle vittime del terrorismo di destra e di sinistra - Milano – Destra e sinistra si incontrano nel condannare la violenza politica. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, di centrosinistra, e il presidente del Senato Ignazio La Russa, di Fratelli d’Italia, si sono detti d’accordo nell’intenzione di intitolare una via o una piazza di Milano ai giovani vittime del terrorismo politico, sia di destra che di sinistra.

La Russa contro Sala: "Milano ridotta a soviet comunista" - Chi sono i veri fascisti? Il Municipio 5 di Milano ha chiesto al sindaco Beppe Sala una sorta di patentino antifascista anche per l'occupazione del suolo pubblico.

Esplode il caso a Milano: anche Sala indagato Vai su Facebook

Urbanistica di Milano nella bufera, sono 74 gli indagati, c'è anche il sindaco Sala', le carte al vaglio dei pm - DIRETTA - Il sindaco è indagato nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica per le quali i pm hanno chiesto sei arresti: lo scrivono Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. Si legge su ansa.it