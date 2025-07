Quel che resta | il nuovo romanzo di Francesco Curci

Dal 16 luglio in libreria “Quel che resta” di Francesco Curci: un racconto intenso sul vuoto delle relazioni e la forza che nasce dalle crepe. Disponibile dal 16 luglio in libreria e in tutti gli store online “Quel che resta” (Nulla Die Edizioni), il nuovo romanzo di Francesco Curci. Con una scrittura lucida, tagliente, l’autore indaga i resti di una storia interrotta, ciò che sopravvive quando l’amore finisce — o quando forse, nemmeno è davvero cominciato, raccontando il vuoto delle relazioni, ma anche la capacità di attraversarlo, sullo sfondo di una Roma periferica che osserva in silenzio, fra stazioni, piogge, attese, parole non dette. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Quel che resta”: il nuovo romanzo di Francesco Curci

Dopo le offese alla memoria di Papa Francesco, il direttore del centro di giustizia minorile resta in carica a Torino - Rimosso dall'incarico a Bologna ma confermato, almeno per ora, a Torino. È la decisione, quantomeno singolare, adottata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria nei confronti di Antonio Pappalardo, dirigente di entrambi i centri di giustizia minorile, anche se nel primo caso soltanto.

Radio-Tv Alta Sostenibilità, lo sviluppo sostenibile secondo Papa Francesco: che cosa resta di ecologia integrale e fratellanza - Riproponiamo il testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sito dell’ASviS del 28 aprile 2025 L’eredità spirituale di Bergoglio, il pontefice che ha messo la cura del creato e degli ultimi al centro della propria dottrina.

Tar Lazio conferma: Francesco Curcio resta Procuratore di Catania - Respinti i ricorsi di Fonzo, Puleio e Ardita. La nomina di Francesco Curcio a Procuratore della Repubblica di Catania, deliberata dal CSM il 17 luglio 2024, è stata definitivamente confermata.

"QUEL CHE RESTA": il nuovo romanzo del cantautore e scrittore Francesco Curci in libreria e negli store digitali dal 16 luglio; Francesco Curci approda su Rockit

