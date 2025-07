Mercato Juve caccia al nuovo secondo portiere | il club ha contattato questi due profili Chi può prendere il posto di Perin

a partire da questa estate. La Juventus  sta lavorando per rinforzare il proprio reparto portieri in vista della stagione 20252026 e, dopo le recenti indiscrezioni sul possibile addio di Mattia Perin, la dirigenza bianconera ha iniziato a esplorare delle opzioni per il suo sostituto. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve  ha contattato due portieri come possibili alternative in caso di partenza di Perin: Emil Audero  del Como  e Lorenzo Montipò  del Verona. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, caccia al nuovo secondo portiere: il club ha contattato questi due profili. Chi può prendere il posto di Perin

