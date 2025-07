Meloni alla Cisl | sicurezza su lavoro al centro azione del Governo

Roma, 17 lug. (askanews) - "L'obiettivo di fondo è costruire una strategia straordinaria di interventi per la salute e la sicurezza sul lavoro che sia in grado di rafforzare la nostra azione comune perchĂ© la sicurezza sul lavoro non è un costo ma un investimento e un diritto di ogni lavoratore che noi dobbiamo saper proteggere". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al congresso della Cisl a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni alla Cisl: sicurezza su lavoro al centro azione del Governo

In questa notizia si parla di: sicurezza - lavoro - meloni - cisl

